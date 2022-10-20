العثور على جثتي طفلة وممرضتها في هولندا

المصدر: د ب ا

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أعلن رودريك فان دي مورتل عمدة بلدة فوخت الهولندية اليوم الخميس، العثور على جثتي طفلة معاقة وممرضتها بعد عدة أيام من البحث في البلدة الواقعة بجنوب البلاد.

وشارك المئات من المتطوعين في البحث عن الفتاة ذات العشر سنوات واسمها هيبي وممرضتها التي تبلغ 26 عاما واسمها ساني واللتان فقدتا مساء يوم الإثنين الماضي.

وأمس الأربعاء، جرى انتشال سيارة ساني من بركة مياه بالقرب من طريق سريع وكانت جثتان بداخلها. وقالت الشرطة إن "لديها كل الأسباب للاعتقاد أنهما ساني وهيبي"، لكن ليس لديها معلومات عن سبب المأساة.

وتحقق السلطات حاليا في الحادث .