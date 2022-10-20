وفاة ساحر إسباني شهير وسط ضحكات الجمهور

المصدر: البيان

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اعتقدوا أن سقوطه على المسرح جزء من ألعاب الخفة التي يقوم بها لإضحاكهم، انتظروا وقوفه لكنه لم يفعل، اقترب منه شرطيان واكتشفوا أنه في النزع الأخير، حاولوا إنعاشه لكن قلبه لم ينبض.. هذا ما حدث للساحر الإسباني الشهير أرسينيو بورو الذي توفي أمام جمهور برنامج "غوت تالنت".

ووفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" فإن الساحر أرسينيو بورو، توفي يوم السبت الماضي. بينما كان يقدم عرضا في قاعة "هوديني" التي يعمل بها منذ 25 عاما.

واشتهر الساحر الإيطالي بوصوله إلى نصف النهائي وعروضه الساحرة في برنامج "غوت تالنت" بنسخته الإسبانية.

وانهار الساحر الشهير في وسط المسرح، بينما استمر الجمهور في الضحك معتقدين أن وقوعه جزء من العرض. لكنهم أدركوا بعدها أنه أصيب بنوبة قلبية أنهت حياته.

واقترب ضابطا شرطة من الجمهور من الساحر البالغ من العمر 46 عاما بينما كان لا يزال يتنفس وكان قلبه ينبض. بدأوا في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي ولكن لم تسعف محاولاتهم حتى توفي بورو.