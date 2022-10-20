انهيار قبّة عملاقة لمسجد بالمركز الإسلامي في جاكرتا جراء اندلاع حريق مهول.. فيديو

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

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في حادث مأساوي وقع مساء أمس الأربعاء، دمر حريق مهول مسجد المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأظهرت لقطات مثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار قبة المسجد بعد أن تمكن منها النيران.

وأفادت وسائل الإعلام الإندونيسية أنه تم إبلاغ رجال الإطفاء بشأن الحريق بعد وقت قصير من اندلاعه في الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي، حيث تم إرسال ما لا يقل عن عشر سيارات إطفاء إلى مكان الحادث.

ولم يعرف سبب الحريق حتى الآن، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن المركز الإسلامي كان يخضع لأعمال تجديد قبل اندلاع الحريق، وفق موقع (voi.id).

وأظهرت لقطات فيديو ألسنة لهب ودخان يتصاعد من قبة المسجد قبل انهيارها.

ولم يصب أحد في الحريق أو الانهيار الذي أعقب ذلك. وأضافت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تحقق في سبب الحريق واستجوبت المقاولين العاملين في المبنى.

يذكر انه بالإضافة إلى المسجد، يضم مجمع المركز الإسلامي أيضًا مرافق تعليمية وتجارية وبحثية.

اشتعلت النيران في قبة المسجد آخر مرة خلال عمليات التجديد قبل 20 عامًا تقريبًا، واستغرق حريق أكتوبر 2002 خمس ساعات حتى تم إخماده.

انهيار قبّة عملاقة لمسجد بالمركز الإسلامي في جاكرتا جراء اندلاع حريق مهول.. فيديوhttps://t.co/lwKLFWF7H3 pic.twitter.com/CdsGirkxIj — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 20, 2022