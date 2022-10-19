من عجائب الطبيعة.. شجرة بأوراق حمراء قانية

المصدر: البيان

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أثارت شجرة ذات تاج أحمر ناري بجانب بحيرة البحر الأسود على سفح جبل هابا الثلجي في شانغريلا، بالصين مناقشات ساخنة بين مستخدمي الإنترنت في الآونة الأخيرة.

ويطلق السكان المحليون على الشجرة العجيبة اسم "شجرة روان"، حيث إن أوراق الشجرة تتحول الى اللون الأحمر الناري في أواخر كل خريف، بحيث تحول خلفية الجبال والبحيرات الى أرض الخيال، وعجائب طبيعية جميلة.

وليس من السهل رؤية هذا الجمال فوراً، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية، حيث بعد قطع ثلاث ساعات بالسيارة من وسط شانغريلا الى قرية هابا، يستوجب السير 5 ساعات أخرى للوصول إلى الشجرة العجيبة.