«بروغريس» تنقذ المحطة الفضائية الدولية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مؤسسة «روس كوسموس»، أن المركبة الفضائية الروسية «بروغريس» الملتحمة حالياً بالمحطة الفضائية الدولية، أبعدت المحطة عن مسارها ومنعت اصطدامها بالحطام الفضائي، وفق ما نقلت وكالة «نوفوستي».

وجاء في بيان المؤسسة: «تم يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية لمنع اصطدامها بالحطام الفضائي. فقد بدأ تشغيل محركات المركبة «بروغريس إم إس 20» الملتحمة بوحدة «زفيزدا» في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية في الساعة 22.27 بتوقيت موسكو، واستمرت تعمل مدة 630.8 ثانية وأعطت نبضة حركية تعادل متراً في الثانية».

ويشير البيان، إلى أن ارتفاع مدار المحطة الفضائية الدولية أصبح بعد هذه المناورة حوالي 418 كيلومتراً.

تجدر الإشارة، إلى أن هذه هي المرة الـ327 التي يتم فيها تعديل ارتفاع مدار المحطة الفضائية الدولية، منها 176 مرة بمساعدة مركبات «بروغريس».