رصد ألمع وميض ضوء على الإطلاق

المصدر: (دبي - البيان)

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لاحظ علماء الفلك ألمع وميض من الضوء على الإطلاق هو انفجار بتوتر 18 تريليون فولت من حدث وقع على بعد 2.4 مليار سنة ضوئية، وفق «ديلي ميل» البريطانية. ويعتقد الخبراء أن الوميض نتج على الأرجح من تكوّن ثقب أسود. واكتُشف انفجار أشعة غاما لأول مرة بواسطة التلسكوبات المدارية في 9 أكتوبر، ولا يزال توهجه اللاحق قيد المراقبة من قبل العلماء.

وقال بريندان أوكونور، الذي استخدم أدوات الأشعة تحت الحمراء على تلسكوب جيميني ساوث في تشيلي: «إنه حقاً يحطم الأرقام القياسية، سواء في كمية الفوتونات أو طاقة الفوتونات التي تصل إلينا».