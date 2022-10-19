غضب لإقصاء «كاكابو» عن مسابقة «طير السنة»

المصدر: (ويلينغتون - أ.ف.ب)

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ترافق انطلاق مسابقة انتخاب «طير السنة» المثيرة دائماً للجدل في نيوزيلندا، مع ضجة أثارها حرمان أضخم ببغاء في العالم من المشاركة في المسابقة الجمالية، مما أغضب هواة الطيور الذين هالهم استبعاد طير كاكابو المحبوب جداً والعاجز عن الطيران.

فقد ثارت حفيظة كثيرين إثر قرار المنظمين منع الببغاء ذي الشكل اللافت الذي يواجه خطر الانقراض.

ويشبه ببغاء كاكابو، كرة بولينغ مع ريش أخضر. وسبق له أن وصل إلى نهائيات المسابقة سنة 2021، وفاز بنسختي 2008 و2020. هذا الطير العاجز عن التحليق بسبب قصر ريشه، كان الأوفر حظاً للفوز هذا العام.