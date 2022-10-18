فرقة البوب الكورية الشهيرة "بي تي إس" تعلق نشاطها 3 سنوات لهذا السبب

المصدر: يونهاب

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صُدم المعجبون المتحمسون لفرقة البوب الكورية الشهيرة "بي تي إس" أمس الاثنين بالإعلان عن خطة الأعضاء لأداء خدمتهم العسكرية الإلزامية، لكنهم قبلوا ما هو قادم ووعدوا بالبقاء كمعجبين خلال الفترة الانتقالية.

وتُعرف قاعدة المعجبين العالمية للفرقة، التي تضم الملايين من المتابعين المخلصين باسم "آرمي" (ARMY)، وهي قوية بما يكفي لخلق موجات كبيرة، كما ساعدت الفرقة على تحطيم الأرقام القياسية في صناعة الموسيقى منذ ظهورها لأول مرة في العام 2013.

ولكن سيتعين على المعجبين الانتظار لمدة 3 سنوات على الأقل لرؤية أداء الفرقة بتشكيلتها الكاملة، حيث قالت وكالة "بيغ هيت إنترتينمنت" التي تدير أعمال الفرقة إن أعضاء الفرقة سيؤدون خدمتهم العسكرية الإلزامية بدءا من العضو الأكبر سنا "جين". وفي كوريا الجنوبية، يجب أن يكمل جميع الرجال الأصحاء حوالي عامين من الخدمة العسكرية.

وجاء هذا الإعلان بعد يومين من استضافة الفرقة المكونة من سبعة أعضاء حفلا مجانيا في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية لدعم ملف كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو العالمي في العام 2030.

وقد ألقى الأعضاء بتلميحات لذلك خلال حفل يوم السبت، حيث قال القائد "آر إم": "مهما حدث لنا، إذا كان سبعة منا على نفس الصفحة وإذا كنتم تثقون بنا، فسوف نواصل مسيرتنا الموسيقية بسعادة. ونرجو منكم الوثوق بنا".

وقال "جايهوب": "أعتقد أن الوقت قد حان لـ ’بي تي إس’ و’آرمي’ لتصميم مستقبل تحت اعتقاد موحد".

وأعرب المعجبون عن أسفهم للتعليق الإجباري لمسيرتهم، لكنهم وعدوا بدعم قرارهم.

وكتبت إحدى معجبات الفرقة جونغ هيون-أه على تويتر: "كنت سعيدة بمشاهدة حفل بوسان لـ بي تي إس. أتطلع إلى رؤية الفصل الثاني للفرقة مع آرمي".

وحتى تعود الفرقة بتشكيلة كاملة، من المتوقع أن يركز الأعضاء على مشاريعهم الفردية.

وفي يوليو، طرح جايهوب أول ألبوم منفرد رسمي له تحت عنوان "Jack in the Box"، وقدم عرضا في مهرجان "لولابالوزا" السنوي في شيكاغو في الشهر التالي، ليصبح أول فنان كوري يقدم عرضا في المسرح الرئيسي في حدث موسيقي أمريكي كبير.

وسيكون جين، أول عضو يتم تجنيده، هو العضو الثاني الذي سيصدر ألبومه المنفرد.