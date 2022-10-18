طيار يقضم إصبع مضيفة

المصدر: (دبي - البيان)

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حوَّلت إحدى طائرات الخطوط الجوية التركية مسار رحلتها بشكل مفاجئ بعد أن كانت متجهة إلى جاكرتا، وذلك لقيام أحد الركاب بتصرف مجنون حين أقدم على قضم إصبع مضيفة الطائرة، مما أدى إلى حدوث فوضى كبيرة على متن الرحلة.

وكان الراكب الذي يدعى «محمد جون جيز بودوين»، وهو نفسه طيار لإحدى الشركات الإندونيسية، قد أثار الفوضى على متن الطائرة، وحذره المضيفون وطالبوه بالهدوء قبل أن يقوم بقضم إصبع إحدى موظفات الخطوط الجوية. وحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية فإنه بدأ في توجيه اللكمات لطاقم الطائرة، اللذين حاولوا تهدئته وإجباره على التوقف.