تحذير من تسرّب البلاستيك إلى حليب الأمهات

المصدر: (دبي - البيان)

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دعا باحثون الأمهات إلى تجنّب الأطعمة والمشروبات وكريم الوجه، وحتى معجون الأسنان، الموضوعة في عبوات بلاستيكية، وفق ما نقلت «سكاي نيوز عربية». وجاءت هذه الدعوة، بعدما تمكن باحثون إيطاليون من العثور على بقايا مادة البلاستيك في حليب الأمهات، الذي يرضعنه للأطفال، بحسب ما أوردت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويطلق على هذه المادة اسم «اللدائن الدقيقة»، وهي شظايا صغيرة من المواد البلاستيكية التي يصنعها الإنسان، ويقل طولها عن 5 ملليمترات. ووجدت هذه المادة في ثلاثة أرباع النساء اللاتي أخضعن للدراسة.