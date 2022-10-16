5.3 مليارات هاتف محمول تنتظرها مقالب القمامة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

توصل علماء البيئة إلى استنتاج مفاده أن مقالب القمامة في العالم ستشهد العام الجاري ظهور 5.3 مليارات من الهواتف المحمولة المستعملة التي لن يتم إتلاف غالبيتها، وفق وكالة «تاس».أما الحجم الإجمالي لـ«النفايات الإلكترونية» فسيبلغ 24.5 مليون طن، أي ما يزيد بـ4 أضعاف عن كتلة هرم خوفو.

أفاد بذلك منتدى إدارة ومراقبة نفايات المعدات الإلكترونية، الذي أوضحت منسقته، ماغدالينا تشاريتانوفيتش، أن ما يسمى بـ«النفايات الإلكترونية» غالباً ما تحتوي على كميات من الذهب ومواد ثمينة أخرى مثل الليثيوم والكوبالت اللذين تعد احتياطياتهما على الأرض محدودة.

وبحسب خبراء الأمم المتحدة فإن النفايات الإلكترونية زادت بنسبة 50 % خلال الأعوام العشرة الماضية.

وقال علماء البيئة إن معالجة كل هذه القمامة ستجدد احتياطيات العالم من الذهب والليثيوم والعديد من المعادن الثمينة الأخرى بنسبة 5 إلى 7 %.