الشرطة الماليزية تعتقل 7 أشخاص وتضبط مخدرات بقيمة 3.4 ملايين رينجيت

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أعلنت الشرطة الماليزية ضبط عصابة لتهريب المخدرات إثر اعتقالها سبعة أشخاص خلال أربع مداهمات في ولاية كلانج فالي أمس الأول الخميس.

وقالت سكرتيرة الشرطة الاتحادية الماليزية نورسياه محمد سعد الدين في بيان لها اليوم السبت، إن إدارة التحقيقات الجنائية لمكافحة المخدرات، داهمت المقرات وصادرت مواد مخدرة تبلغ قيمتها 44ر3 مليون رينجيت ماليزي،وفقا لصحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية.

وصادرت الشرطة الماليزية 16ر104 لتر من الكيتامين (في عبوات خاصة بنكهات السجائر الإلكترونية) و56ر27 جراما من الشابو و32 جراما من حبوب اليابا المخدرة.

وقالت نورسياه إن المشتبه بهم، تتراوح أعمارهم مابين 25 و34 عاما ، ومن بينهم امرأة إندونيسية.