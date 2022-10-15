مصر.. هزة أرضية بقوة 3.2 درجة شمال شرق مدينة الغردقة

المصدر: وام

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ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر محافظة البحر الأحمر المصرية على بعد 21 كم شمال شرق مدينة الغردقة في الساعة الواحدة و31 دقيقة صباحا ( بتوقيت القاهرة ) وفقا لبيانات محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل المصرية التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد قوله - في بيان صدر اليوم - أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية، مشيرا إلى أن الهزة لم تسفر عن وقوع أية خسائر في الأرواح والممتلكات.