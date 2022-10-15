إزالة 23 عدسة لاصقة من مقلة عين امرأة مسنّة

المصدر: البيان

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تمت إزالة 23 عدسة لاصقة من مقلة عين امرأة مسنة بعد نسيان استبدالها لمدة عامين.

ويظهر مقطع فيديو مروع طبيبة العيون كاترينا كورتيفا، من نيوبورت بيتش، كاليفورنيا، وهي تقوم بإزالة كومة العدسات باستخدام طرف Q-tip.

وتوجهت المريضة، وهي في السبعينيات من عمرها، إلى طبيبة العيون عندما أصبح بصرها ضبابيا تدريجياً، مصحوبا بألم حاد في عينيها لا يطاق.

وقالت الدكتورة كورتيفا إن المرأة كانت ترتدي العدسات اللاصقة لمدة 30 عاما، مضيفة أن المريضة كانت محظوظة لأنها لم تفقد بصرها أو أصيبت بعدوى.

وأضافت: "هذا أمر نادر! كانت تنسى إزالتها في الليل، وتضع واحدة جديدة كل صباح لمدة 23 يوما".

وتابعت: "كان علي استخدام أداة جراحية دقيقة للغاية، ملقط مجوهرات، لإزالة كل العدسات اللاصقة المتراكمة".

وأوضحت "ديلي ميل" أن المريضة شعرت بتحسن حالة عينيها بعد إزالة العدسات، التي يحذر منها الخبراء، والتي قد تؤدي أحيانا إلى فقدان البصر.