ابتكار اختبار سريع للأمراض الوراثية

المصدر: (دبي - البيان)

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ابتكر العلماء البريطانيون في مصلحة الصحة الوطنية اختباراً سريعاً يسمح باكتشاف الأمراض الوراثية المختلفة في فترة وجيزة من الزمن، وفق ما أفادت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية.

وقالت المدير التنفيذي لخدمة الصحة الوطنية، أماندا بريتشارد، إن هذا الابتكار هو حدث ثوري بالنسبة لنظام رعاية الصحة البريطاني وطب الجينوم، إذ إن الاختبار الجديد سيساعد في التشخيص السريع للمرض لدى الأطفال المصابين بأمراض خطيرة وإنقاذ حياتهم.

وأوضحت أن الاختبار الذي طوره الأخصائيون البريطانيون يحلل 22000 جين في جينوم الإنسان لتكون النتائج جاهزة بعد يومين.