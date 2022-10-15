رمي «دوار الشمس» لفان غوخ بالطماطم

المصدر: (لندن - أ.ف.ب)

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رمى ناشطون بيئيون من حركة «جاست ستوب أويل»، أمس، حساء الطماطم على لوحة «دوار الشمس» الشهيرة لفان غوخ، المعروضة بمتحف «ناشونال غاليري» في العاصمة البريطانية لندن، على ما أعلنت المجموعة.

وأظهرت صور نشرتها الحركة التي تطالب بالوقف الفوري لكل المشاريع النفطية أو الغازية، ناشطتين ترميان عبوتين تحويان الحساء على العمل الذي تُقدّر قيمته بـ 84 مليون دولار. ووقعت الحادثة عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت غرينيتش، في خطوة أرادتها أن تكون رسالة إلى الحكومة البريطانية للتخلي عن مشاريع النفط والغاز.