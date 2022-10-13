تطابق موقع غروب الشمس مع اتجاه القبلة في الإمارات خلال فبراير وأكتوبر

المصدر: وام

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تشهد الدولة في شهري فبراير وأكتوبر من كل عام ظاهرة تطابق موقع غروب الشمس لحظة غروبها مع اتجاه القبلة للكعبة المشرفة بمكة المكرمة، وبذلك يمكن تحديد اتجاه القبلة بكل دقة عبر رصد اتجاه غروب الشمس تلك الأيام.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك إن موقع غروب الشمس لحظة غروبها يتطابق مع اتجاه القبلة للكعبة المشرفة بمكة المكرمة في الإمارات في موعدين الأول في النصف الثاني من فبراير، حيث يكون اتجاه القبلة بمكة المكرمة بين ‪260 - 256‬ درجة من الشمال الحقيقي في عموم الإمارات عدا أقصى المناطق الجنوبية والغربية حيث اتجاه القبلة في أبوظبي 258، وفي الشارقة ودبي 256، ورأس الخيمة 255، وخورفكان 257°، والعين 260°.

وأضاف أن موقع غروب الشمس يتطابق لحظة غروبها مع اتجاه القبلة للكعبة المشرفة بمكة المكرمة في الإمارات بين 15-20 فبراير والثاني في أكتوبر وتحديداً بين 20 -25 أكتوبر، وذلك في عموم المناطق في الإمارات عدا أقصى المناطق الجنوبية والغربية وبذلك يمكن تحديد اتجاه القبلة بكل دقة عبر رصد اتجاه غروب الشمس تلك الأيام.

يذكر أن الشمس تغرب في الإمارات عموما بين 243 درجة في 22/21 ديسمبر، فتميل نحو الجنوب الغربي وبين 297 درجة في 21 /20 يونيو، فتميل نحو الشمال الغربي، أما في الاعتدالين فيكون غروبها عند الغرب الحقيقي تماماً 270 درجة.