كنيسة جزيرة بليد بسلوفينيا.. سحر يأسر الألباب (فيديو)
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تقع جزيرة بليد على بحيرة بليد بسلوفينيا، وتشتهر بديكورها السحري وكنيسة سانت ماري ذات الطراز القوطي الجديد، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر.
وفقًا للأسطورة، فإن جرس الكنيسة، الذي يُطلق عليه أيضًا "جرس الرغبة"، يحقق الأمنيات، وفق موقع "geofrance".
كنيسة جزيرة #بليد بسلوفينيا.. سحر يأسر الألباب (فيديو)https://t.co/5kjGwUVjlk#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/dJsvJSZf9m— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 13, 2022
ويحب السكان المحليون أن يقولوا إن الأمنية لن تتحقق على الفور، تمامًا كما أنه من الضروري الانتظار قليلاً قبل سماع رنين الجرس بعد سحب الحبل.