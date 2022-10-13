كنيسة جزيرة بليد بسلوفينيا.. سحر يأسر الألباب (فيديو)

المصدر: البيان

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تقع جزيرة بليد على بحيرة بليد بسلوفينيا، وتشتهر بديكورها السحري وكنيسة سانت ماري ذات الطراز القوطي الجديد، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر.

وفقًا للأسطورة، فإن جرس الكنيسة، الذي يُطلق عليه أيضًا "جرس الرغبة"، يحقق الأمنيات، وفق موقع "geofrance".

ويحب السكان المحليون أن يقولوا إن الأمنية لن تتحقق على الفور، تمامًا كما أنه من الضروري الانتظار قليلاً قبل سماع رنين الجرس بعد سحب الحبل.