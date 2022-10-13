مليون دولار مبيعات عطر ماسك في ساعات

المصدر: (وكالات)

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أطلق إيلون ماسك؛ أغنى رجل في العالم، عطراً جديداً سماه «بيرنت هير» (الشعر المحروق)، وقال إنه باع 10 آلاف زجاجة بقيمة مليون دولار في غضون ساعات قليلة فقط.

وغيّر ماسك معلوماته التعريفية على موقع «تويتر» واصفاً نفسه «ببائع عطور»، وغرد: «مع تمتعي بالمكانة التي أحظى بها الآن، كان اقتحام مجال صناعة العطور أمراً لا مفر منه.. لا أعلم لماذا قاومت هذا الأمر لفترة طويلة؟!» ووصف الموقع الإلكتروني لشركة تابعة لماسك العطر الجديد بأنه «جوهر الرغبة المقيتة». ويبلغ ثمن الزجاجة الواحدة منه 100 دولار، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الشحن في عام 2023.