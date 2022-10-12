سرقة متجر في وضح النهار أمام أعين الزبائن والموظفين.. فيديو

المصدر: البيان

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تداولت رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اقتحام مجموعة من الشبان، متجر Currys للتكنولوجيا في وضح النهار، في مدينة برمنغهام البريطانية قبل الهروب بمسروقاتهم.

وتظهر مقاطع الفيديو التي التقطها المتسوقون في المتجر، قيام أربعة شبان بالجري عبر المتجر، وسرقة أدوات تكنولوجية، من بينها هواتف.

وتحقق الشرطة في السرقة، التي قالت إنها حدثت في حوالي الساعة 5:30 مساء بالتوقيت المحلي، يوم السبت 9 أكتوبر، وفق "روسيا اليوم".

سرقة متجر في وضح النهار أمام أعين الزبائن والموظفين.. فيديوhttps://t.co/dmPNlnS7eF#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/8tL88XK1Hz — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 12, 2022