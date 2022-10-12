بركان سترومبولي يبدأ ثورانه.. فيديو
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بدأ بركان في جزيرة سترومبولي الإيطالية ثورانه في ساعة مبكرة من صباح الأحد، انهيار جزء من حافته، مما أثار هزات أرضية، وفقا للمعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين.
ورفعت إدارة الحماية المدنية المحلية حالة التأهب إلى اللون البرتقالي، ولكن لم يتم إيقاف النقل بالعبارة العامة بين مدينتي سترومبولي وصقلية، لكنها نصحت سكان الجزيرة بالبقاء في بيوتهم، وفق "روسيا اليوم".
ويعد بركان سترومبولي أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم.
بركان #سترومبولي يبدأ ثورانه.. فيديوhttps://t.co/BUsQdur1lr#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YVGBMqg8U5— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 12, 2022