تنفيذ لوحة فنيّة عراقية في الأرض ليقرأها من في السماء

المصدر: البيان

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رسم الفنان العراقي باسم مهدي لوحة بقياس 2 كم بالخط الكوفي بعنوان "أنقذوا الأهوار" في محاولة لتسليط الضوء على جفاف الأهوار جنوبي العراق.

وخط اللوحة في أهوار "الجبايش"؛ أحد أشهر أهوار العراق التي تعاني من جفاف كبير بسبب نقص تدفق المياه إليها، بحسب "روسيا اليوم".

وبلغ قياس اللوحة، التي خطت بالخط الكوفي 2000 متر مربع، ورسمها من مادة القصب.

واستغرق التخطيط للوحة، التي كانت بجهد شخصي من دون مساعدة أي جهة حكومية أو غير حكومية، 30 يوما، بينما تنفيذها استغرق يوما كاملا تقريبا.