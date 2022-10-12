«عاشق فضائي» يختلس أموال ضحيته اليابانية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت سيدة يابانية ضحية عملية احتيال خسرت فيها نحو 30 ألف دولار، وفق موقع «سكاي نيوز عربية».

وفي التفاصيل، أن سيدة يابانية (65 عاماً) تعرضت للاحتيال من طرف رجل يدعي أنه رائد فضاء روسي موجود في محطة الفضاء الدولية. وزعم الرجل أنه يحتاج إلى مال من أجل العودة إلى الأرض.

وبدأ الاثنان في الدردشة في يونيو الماضي عبر منصة «إنستغرام»، بحسب «ديلي ميل» البريطانية. ومن أجل الإيقاع بالضحية، ملأ الرجل حسابه على «إنستغرام» بصور من الفضاء.

ولاحقاً، أبلغ الرجل المرأة أنه وقع في حبها ويريد الزواج منها، ولأجل ذلك سينتقل إلى اليابان حتى يبدأ معها حياة جديدة. وبين 19 أغسطس و5 سبتمبر، حوّلت ما يوازي 29 ألفاً و775 دولاراً أمريكياً إلى حسابه ذلك الرجل.

وقال لها الرجل إنه بحاجة إلى أموال من أجل تغطية تكاليف ثمن الصاروخ ورسوم العودة إلى الأرض حتى يكون بجانبها. لكن في نهاية المطاف، شكت المرأة بقصة «الحبيب المزعوم»، وتجري السلطات اليابانية التحقيق في القضية على اعتبار أنها قضية «احتيال رومانسية».