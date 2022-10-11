إصدار قطعة نقدية فضية جديدة بقيمة 10 يوروهات في إسبانيا احتفالاً بـ "سنة سانتياغو رامون"

المصدر: البيان

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تصدر دار سك العملة الملكية في إسبانيا ابتداء من نوفمبر المقبل عملة فضية من فئة 10 يورو، بمناسبة الاحتفال بذكرى “سنة سانتياغو رامون واي كاجال للبحوث”، كما أشارت الحكومة الاسبانية.

تظهر على وجهه الصورة على يسار الملك فيليب السادس. وفي الجزء العلوي، يظهر الأسطورة “ملك إسبانيا فيليبي السادس”. في الجزء السفلي، بين نقطتين، عام سك 2022، بالإضافة إلى ذلك، هناك نمط لؤلؤي يحيط بالزخارف والأساطير، وفقًا للموقع "إسبانيا بالعربي" نقلا عن بوابة العملات.

وستظهر النسخة على ظهرها، وجه العالم والطبيب الإسباني سانتياغو رامون إي كاجال، الذي صممه خوسيه بادرو، وهو جزء من المجموعة الخاصة لألبرتو خيمينيز شوماخر، ورمزًا لرسوماته وملاحظاته.

وفي الجزء العلوي من العملة سيتم تقدير قيمتها (10 يورو) وفي الجزء السفلي ستتمكن من قراءة النقش “سنة سانتياغو رامون واي كاجال للبحوث”.