وزير التعليم المصري يستشهد بقصة مصنع الصابون في فن القيادة

المصدر: البيان

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أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، الدكتور رضا حجازي، أن الحوار والاستماع لكل الأطراف والاجتماعات الدورية ووضوح الاهداف من عوامل نجاح الفريق.

وقال حجازي، في منشور على صفحته في فيسبوك: «أعجبني كلام الدكتور محمود ابو العزايم حين قال: صاحب مصنع صابون كان عنده مشكلة كبيرة أثرت على سمعة المصنع، المشكلة إن كان في علب صابون خاوية بسبب خطأ في ماكينة التعبئة نتيجة سرعة خط الانتاج، فأتى بمجموعة من الخبراء وقالوا له الحل جهاز ليزر يوضع على السير حتى يكشف العبوات الخاوية والجهاز تكلفته 100 الف دولار».

وأضاف: «صاحب المصنع كان مضطر يوافق حتى يحافظ على سمعة مصنعه.. وهو جالس في مكتبه دخل عليه عامل قاله له أنا عاوز 100 دولار وأحل المشكلة، صاحب المصنع سمع للعامل وأعطى له المبلغ، راح العامل جاب مروحة حطها على خط الانتاج، العلب الفاضية كانت بتطير من هوا المروحة والعلب المليانة بتعدي عادي، علشان كده لازم تسمع لكل واحد في فريق عملك باهتمام، ربما العامل البسيط عنده برؤيته حل أفضل من الخبراء، اسمع وشارك الناس وخليهم يفكروا ويحسوا انهم بيساهموا في القرار هتنجح بنجاحهم، الافكار اللي هتخرج من 10 بيفكروا غير الفكرة اللي هتخرج من واحد مهما كان. القياده فن».