الجيل الجديد بالكاد يقرأ ساعة الحائط

المصدر: (دبي ـ- البيان)

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حاول طلبة في بريطانيا معرفة الوقت بالاستعانة بالساعة التناظرية التي تقوم على وجود العقارب، لكن كثيراً من هؤلاء فشلوا في هذه المهمة البسيطة، حسب «سكاي نيوز».

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن الساعة الرقمية عُرضت خلال امتحان المرحلة الثانوية (GCSE) المعمول به في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية، بعدما فشل الطلبة في معرفة الوقت عبر ساعة الحائط.

ورغم أن هذا التقرير يتحدث عن مدارس بريطانية، لكن يبدو أن هذه هي الحال في شتى أرجاء العالم، مع طغيان الهواتف الذكية على حياة الطلبة.