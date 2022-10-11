اختطفوا 3 صغار شمبانزي وطالبوا بفدية

المصدر: (لوبومباشي ـــ أ ف ب)

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أودعت سلطات الكونغو الديمقراطية في السجن خمسة متواطئين مفترضين في خطف ثلاثة صغار شمبانزي من ملجأ للحيوانات في البلاد قبل شهر تقريباً، لكنّ الخاطفين يواصلون المطالبة بفدية كبيرة لتحريرها، على ما أفادت مصادر متطابقة.

وقال فرانك شانترو المسؤول عن منظمة «جاك» غير الحكومية التي تدير محمية للحيوانات في لوبومباشي، عاصمة مقاطعة كاتانغا العليا في جنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية:«إن الخاطفين يطالبون بمبلغ بمئات الآلاف لإعادة صغار الشمبانزي. هذا جنون! ليس لدينا هذا المبلغ». وأشار مصدر مطلع على القضية إلى أن المبلغ المطالب به هو 200 ألف دولار.

وقال شانترو في مقطع فيديو نُشر على صفحة المنظمة على «فيسبوك» بعد الاختطاف «ما يحدث لنا غير مسبوق في عالم الحفاظ على القردة»، مضيفاً إن المطالبة بفدية لإطلاق الحيوانات تشكل «سابقة». وأوضح حارس في الموقع أن الشمبانزي تم إنقاذها من الصيد غير القانوني والاتجار بها، وتم إحضارها إلى الملجأ للاعتناء بها.