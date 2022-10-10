بريطانيا تحوّل محطات الحافلات إلى ملاجئ نحل

المصدر: البيان

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حوَّلت بريطانيا محطات الحافلات إلى ملاجئ نحل بجعل أسقفها حدائق خضراء صغيرة.

وصُمِّمت المحطات الجديدة لتكون صديقة للنحل، بعدما ظهرت فكرتها أول مرة في أوتريخت بهولندا، حيث يوجد الآن أكثر من 300 منها، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» الإخباري نقلاً عن «بي بي سي».

وأصبحت ملاجئ النحل تلك مليئة بالنباتات والأزهار البرية الأصلية التي تعشقها الحشرات اللقاحية.

وتكمن الفكرة في توفير مواضع للحشرات اللقاحية وسط المناطق المبنية والمأهولة لكي تنتشر فيها وتزدهر، من أجل مساعدتها على التلقيح في أماكن أخرى، ما يؤدي إلى نمو المزيد من الحياة النباتية، التي يمكنها المساعدة في معالجة أمور مثل التلوث، وهناك بالفعل عدد قليل منها في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ومن المنتظر مضاعفة أعدادها بحلول نهاية العام الحالي.

ولا بد للأسطح أن تصمم بطريقة معينة، نظراً إلى أن التربة الطينية يزيد وزنها كثيراً مع إضافة المياه إليها.

وللحد من كمية النفايات الناتجة عن المشروع، تباشر شركة «كلير تشانيل»، المسؤولة عن العناية بهذه المحطات الخاصة، تركيبها فقط عندما تكون هناك حاجة إلى استبدال محطة الحافلات القديمة بأخرى جديدة.