أمير عسير يكرّم إماراتياً نظير عفوه عن سعودي وتنازله عن حقه الخاص إثر خلاف وقع بينهما

المصدر: البيان

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كرم الأمير تركي بن طلال آل سعود أمير منطقة عسير في السعودية، مواطناً إماراتيًا نظير عفوه عن مواطن سعودي من أهالي المنطقة وتنازله عن حقه الخاص إثر خلاف وقع بينهما.

وأوضحت إمارة منطقة عسير، أن ذلك جاء خلال استقبال الأمير تركي بن طلال، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان في مكتبه بمقر الإمارة، مشيرة إلى أن المواطن الإماراتي الذي جرى تكريمه "عبدالناصر العولقي"، كان يعمل ضمن فريق مهرجان صيف أبها.

وأضافت أن أمير المنطقة كرّم أيضا المواطن السعودي عبدالله القحطاني أحد منسوبي الإمارة، لموقفه الإنساني خارج ساعات العمل، في سرعة إنهاء إجراءات نقل جثمان زائرٍ إماراتي لذويه في الإمارات.

من جهته، أكد الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، أن البادرة التي قدمها كل من "العولقي" و"القحطاني" تدل على متانة العلاقة بين البلدين وما تحويه من تآخٍ ومحبة.