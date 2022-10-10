يقفز على سطح مبنى ارتفاعه 23 طابقاً

المصدر: (دبي - البيان)

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أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلاً يقفز عبر سطح مبنى مكون من 23 طابقاً بدون معدات أمان، وفق ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية».

واستعرض الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه، قدراته في التنقل على سطح مبنى في نيويورك، شيّد قبل 115 عاماً، وفق ما ذكر موقع «إنديا توداي».

ويبدو الرجل في بداية مقطع الفيديو، وهو يرد على مكالمة هاتفية، قبل أن ينطلق قافزاً عبر نوافذ المبنى، وتحديداً في الطابق 23، دون أن يكون مزوداً بأي وسائل حماية.

ووصف مستخدمو مواقع التواصل ما قام به الرجل بالمغامرة الجريئة، في حين وصفه آخرون بالتهور.