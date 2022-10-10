الكاكاو كان بمتناول نخبة وعامة قبائل المايا

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف العلماء أن الكاكاو كان في متناول قبائل المايا كافة وليس النخبة فقط كما كان يعتقد سابقاً. وتشير مجلة «بروسيدينغ أوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف ساينس»، إلى أن العلماء تمكنوا من إثبات حقائق جديدة عن استهلاك قبائل المايا للكاكاو. وتقول أنابيل فورد، عالمة الأنثروبولوجيا موضحة «كان يعتقد في فترة طويلة، أن الكاكاو كان مخصصاً للنخبة فقط في قبائل المايا. ولكن الآن اتضح لنا أن الأمر ليس كذلك».

وقد توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج، من تحليل 54 قطعة فخارية عثر عليها في منطقة إل بيلار، مركز مستوطنة المايا تقع بين بليز وغواتيمالا، كانت تستخدمها مختلف طبقات مجتمع المايا.