بقيمة 200 مليون استرليني.. أغلى منزل في بريطانيا يعرض للبيع "فيديو"

المصدر: وكالات

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عرض المنزل الأغلى في بريطانيا للبيع مقابل 200 مليون جنيه استرليني للمرة الثانية في عامين، وشيد المنزل الكبير المكون من 7 طوابق و 45 غرفة نوم كأربعة منازل عائلية منفصلة.

وكان المنزل اشتراه قطب العقارات الصيني وموّل كا يان، 63 عاماً في 2020 مقابل 205 ملايين جنيه استرليني،وكان يخطط لتجديده في العام الماضي بـ 100 مليون جنيه استرليني.

يذكر أن المنزل الذي تبلغ مساحته 60 ألف قدم مربعة، هو أكبر منزل عائلي في بريطانيا، ويتطلب طاقماً بدوام كامل من حوالي 20 شخصاً لإدارته. ولا يوجد سوى عدد قليل من العائلات في العالم يمكنها شراء وتجديد وصيانة المنزل الضخم.