20 مصممة إماراتية يخطفن أنظار زوار اليوبيل الذهبي لمعرض "الساعات والمجوهرات"

المصدر: وام

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وسط مشاركة أكثر من 900 علامة تجارية محلية وعالمية من أبرز الأسماء المتخصصة في عالم تصميم الساعات والمجوهرات في نسخة اليوبيل الذهبي لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات المقام حاليا في مركز إكسبو الشارقة، استطاعت المصممات الإماراتيات أن يخطفن أنظار زوار المعرض إلى "منصة صاغة الإمارات" التي تتيحها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بهدف دعم المواهب الإماراتية الشابة في عالم تصميم المجوهرات وإبراز معروضاتهم الفنية ضمن هذا الحدث المهم.

ويكون الزوار عند دخولهم إلى بوابة المعرض الرئيسية على موعد مع عالم خيالي من السحر يتجلى في القطع المعروضة التي تجمع بين الجمال الفريد وبراعة الصنع وتخبئ كل قطعة منها حكاية مميزة تحث الزوار على استكشافها حيث يقف العشرات من الزوار الباحثين عن القطع الفنية من أجل انتقاء ما يروق لهم وإرضاء رغباتهم من الذوق الإماراتي الرفيع الذي تقدمه 20 مصممة إماراتية حرصن على المشاركة في هذه المبادرة لإبراز إبداعاتهن الحرفية والتسويقية في صناعة وصياغة المجوهرات والأحجار الكريمة وعرض أحدث مجموعاتهن المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية حصريا لزورا النسخة الخمسين من الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات.

وقال سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن دعم رواد الأعمال والمواهب الإماراتية يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل غرفة الشارقة على تحقيقها، مشيرا إلى معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يعد منصة مهمة لدعم المصممين والمصممات الإماراتيين من خلال احتضانه " لمنصة صاغة الإمارات " على امتداد أكثر من 8 دورات استطاعت أن تشكل فرصة نموذجية لدعم المصممين والمصممات الإماراتيين الراغبين في الدخول إلى عالم الذهب والمجوهرات سواء على مستوى إمارة الشارقة أو الدولة.

ولفت العويس إلى أن المنصة نجحت في جذب المواهب إلى قطاع تجارة وتصميم المجوهرات في دولة الإمارات للعمل على تطوير مهاراتهم الحرفية والتسويقية في هذا المجال واستقطبت المنصة أكثر من 46 مصممة إماراتية وشهدت احتضان مشروع قلادة الذي أطلقته وزارة تنمية المجتمع لدعم المصممات من أصحاب الهمم إلى جانب مشاركة أصغر مصممة مجوهرات إماراتية والعديد من المصممات اللواتي قدمن تصاميم مبهرة من الذهب والمجوهرات.

وأشار إلى أن مبادرة "منصة صاغة الإمارات" حققت سجلا حافلا من النجاحات في دعم المواهب الإماراتية في مسيرة نموهم إلى أن أصبحوا اليوم أصحاب علامات تجارية ذات اسم مرموق، مؤكدا أن الغرفة تتطلع للاحتفاء بالمزيد من هؤلاء المصممين وإتاحة الفرصة أمام إطلاق القدرات الإبداعية في كل دورة من دورات هذا الحدث الضخم.

من جانبه أكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن المركز يحرص في كل دورة من دورات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات إلى توفير كافة أشكال الدعم لرواد الأعمال الإماراتيين للانطلاق إلى العالمية عبر تهيئة الموقع المتميز لمنصة صاغة الإمارات وتعزيز حضور أعضائها في هذا الحدث العالمي إلى جانب كبار المصنعين.

واعتبر أن المنصة تشكل سنويا حافزا لاستقطاب المزيد من المبدعين في هذا المجال لدخول عالم تصميم المجوهرات والاستفادة من مكانة المعرض وحجم المشاركة العالمية الكبيرة التي يشهدها سنويا والذي ينعكس إيجابا في إكساب تلك المواهب المزيد من الخبرات والمعارف لتنمية أعمالهم، معربا عن تقديره لرواد الأعمال الإماراتيين الشباب وجهودهم المستمرة لابتكار المنتجات وإطلاق المشاريع التي تنسجم مع حاجة الأسواق المحلية والعالمية.

وتسهم "منصة صاغة الإمارات" في الترويج للمواهب الإماراتية الذين تقدمهم غرفة الشارقة لهذا الحدث الكبير وتحرص على متابعة التقدم في رحلاتهم التجارية ومن بين تلك المواهب التي لفتت انتباه زوار المعرض معروضات الدكتورة عبير عوض التي قالت :" إن دخولي إلى عالم المجوهرات كان محض صدفة لاسيما وأن اختصاصي بعيد عن هذا المجال فأنا أعمل كطبيبة إلا أن حبي وشغفي بالجمال والرسم دفعني إلى اكتشاف هذه الموهبة فضلا عن الكثير من المبادرات الحكومية الداعمة للمواهب الإماراتية ومن أهمها منصة صاغة الإمارات التي شكلت الحافز الأكبر لتعزيز هذه الموهبة بداخلي والانطلاق بمشروعي الخاص" .

وقالت المصممة زاهرة أحمد المرر: “إنها تشارك للمرة الثانية في المعرض، معربة عن فخرها بالمشاركة في هذه المنصة إلى جانب مجموعة من المواهب الإماراتية التي تعمل بروح واحدة لتمثيل الإمارات في مثل هذا الحدث العالمي، مؤكدة أن غرفة الشارقة كانت الداعم الأول والأكبر لها لتكون اليوم مشاركة رئيسية في هذا الحدث وتعرض تصاميمها للعالم أجمع، لافت إلى أن معظم تصاميمها مستوحاة من التاريخ وما يدور حولنا من أحداث”.

من جهتها أكدت شيخة السركال حرصها على المشاركة في فعاليات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات باعتباره منصة مهمة لإبراز موهبتها التي تلقى في كل عام إعجاب زوار المعرض، مؤكدة أن تصاميمها لاقت إقبالا لافتا كما حازت معروضاتها المتنوعة من الذهب على إعجاب الزوار والعارضين المشاركين ضمن الحدث".

وأثنت عزة الجروان على الدعم الذي توفره غرفة الشارقة عبر تبنيها المواهب الإماراتية الشابة في عالم تصميم المجوهرات وإبراز معروضاتهن الفنية ضمن الحدث الأهم على خارطة المعارض المختصة بالمجوهرات والأبرز على مستوى دولة الإمارات والمنطقة باعتباره فرصة حقيقية للاستفادة من الخبرات ولقاء كبار المصممين العالميين الذين يشاركون في المعرض.