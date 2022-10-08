مركز الختم يلتقط صورة لسديم الحجاب من صحراء أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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قام مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي في أبوظبي بتصوير جزء من سديم الحجاب من صحراء أبوظبي، وهو بقايا نجم كتلته 20 ضعفا لكتلة الشمس، انفجر قبل 15 ألف سنة، وقد استغرقت مدة الصورة عشر ساعات كاملة استخدم خلال التقاطها مرشحات الهيدروجين والأكسجين والكبريت، ويمثل كل لون عنصرا من هذه العناصر تظهر السدم NGC6979 و NGC6974.

ويعد سديم الحجاب (Veil nebula) هو الجزء المرئي في قوس الدجاجة الذي يتكون من سدم انبعاث وسدم انعكاس، وتقع على بعد نحو 1500 سنة ضوئية عنا في كوكبة الدجاجة، وقد تم أول تصوير فوتوغرافي للسديم في نهاية القرن 19 حيث قام عالم الفلك «إساك روبرتس» بتصويره وقام بنشره في المجلات العلمية، على الرغم من تألق سديم الحجاب بقدر ظاهري 7 واتساعه الذي يبلغ 230' × 160' فإنه يصعب على هواة علم الفلك مشاهدته، ولكن تتحسن مشاهدته باستخدام مرشحات فلكية ترشح خطوط طيف الغازات المتأينة بهذا تفصل بين ضوئه وبين ضوء نجوم الخلفية ويتضح شكل السديم.