ألمانيا .. العثور على مريض مصاب بالخرف بمساعدة طائرة مسيرة

المصدر: د ب ا

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تمكنت فرقة الإنقاذ الألمانية، في منطقة نورتهايم بولاية سكسونيا السفلى، من العثور على مسن /83 عاما/ مصاب بالخرف بمساعدة طائرة مسيرة مزودة بكاميرا تصوير حرارية.

وقالت الشرطة اليوم السبت إن الرجل غادر دار رعاية في منطقة باد جاندرسهايم بعد ظهر أمس الجمعة.

وأبلغ موظف بالمنشأة الشرطة عن فقدان العجوز.

وكان البحث في المنطقة المجاورة لم يجد نفعا في البداية. وبالتعاون مع العديد من رجال الإطفاء، تم تنفيذ عملية إنقاذ واسعة النطاق.

وذكرت الشرطة أن الشخص المفقود اتصل خلال ذلك بأحد أقاربه عبر مكالمة فيديو. وأخبر هذا الشخص الشرطة أن المسن المفقود كان جالسا أمام سور حديقة. وبفضل الطائرة المسيرة المزودة بتقنية التصوير الحراري تم العثور على الرجل في حالة عجز في المساء ولكنه كان سالما.