العث قادر على مكافحة البلاستيك

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف علماء إسبان قدرة غير متوقعة ليرقات العث على محاربة البلاستيك، وفق ما نقلت صحيفة «كومسومولسكايا برافدا». يمكن ليرقات عثة الشمع الكبيرة أن تكسر الأكياس البلاستيكية بفضل وجود إنزيميْن في لعابها. وتوصل إلى هذا الاستنتاج العلماء الإسبان من مركز البحوث البيولوجية ونشروا دراستهم بهذا الشأن في مجلة «نيتشر كومينيكشين» العلمية.

يذكر أن المادة البلاستيكية مصنوعة من بوليمرات يصعب تكسيرها. وعلاوة على ذلك، فهناك عدد من المكملات التي تزيد من متانتها، لذلك يلزمها عدة قرون كي تتحلل.