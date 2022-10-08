ولادة صغيري باندا أحمر في فرنسا

المصدر: (ليل - أ.ف.ب)

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شهدت حديقة حيوانات ليل شمالي فرنسا خلال يوليو ولادة صغيري الباندا الأحمر الذي يشكل نوعاً مهدداً بالانقراض، وهما يتمتعان حالياً بصحة جيدة، على ما أعلنت البلدية التي تملك الحديقة. وقالت بلدية ليل في بيان إن الصغيرين، وهما ذكر وأنثى، ولدا في 17 يوليو، سيبقيان «لأسابيع إضافية معزولين مع أمهما مامبو».

وأضافت «يتعين الانتظار لفترة قصيرة» قبل معاينتهما، إلا أن «المؤشرات كلها تظهر أنهما بحالة جيدة»، مشيرة إلى أن ولادتهما تشكل «خبراً ساراً» للبرنامج الأوروبي لتربية الأنواع وحفظها.