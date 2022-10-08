هرمان من البطيخ والشمام هدايا لـ "بوتين" في عيد ميلاده الـ 70

المصدر: البيان

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هنا العديد القادة الأجانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده السبعين، مع تقديمهم له العديد من الهدايا، بحسب ما أعلن الكرملين.

وأهدى رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هرمان من البطيخ الأحمر والأصفر، وفق "روسيا اليوم

كما قدم رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، لنظيره الروسي جرارا.

وتحدث لوكاشينكا عن هديته، قائلا: "هذا الجرار الذي أعمل عليه. إنه الأفضل. تم تجميعه بشكل يدوي".

ويتواجد الرئيس الروسي بيوم عيد ميلاده في سان بطرسبورغ، حيث تعقد قمة غير رسمية لرابطة الدول المستقلة.