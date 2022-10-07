منطقة في إيطاليا تدفع للزائرين مقابلاً مادياً.. لكن بشرط

المصدر: البيان

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أعلنت إحدى المناطق الواقعة في إيطاليا عن استعدادها دفع مقابل مادي للزائرين.

وأوضحت المسؤولون في فريولي فينيتسيا جوليا، وتقع في أقصى شمال شرقي البلاد، أنها ستدفع تذاكر الزوار بعد سفرهم إليها بالقطار من أي مكان في إيطاليا، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن «سي إن إن».

ولفتوا إلى أنه إذا لم يكن ذلك كافياً للسائح للزيارة، فستمنحه أيضاً بطاقة دخول مجانية إلى المتاحف، ووسائل النقل العام، وخصومات في أماكن أخرى.

وأكدوا أن الشرط الوحيد للتمتع بهذه الميزة البقاء مدة ليلتين على الأقل، حيث المدن القديمة الممزوجة بالفنون والجبال وبعض أفضل الشواطئ في إيطاليا.

يُذكر أن فريولي فينيتسيا جوليا هي‏ أحد الأقاليم العشرين في إيطاليا، وعاصمتها ترييستي، ويبلغ عدد سكانها نحو 1.210.903 نسمة، وتقدَّر مساحتها بنحو 7.845 كيلومتراً مربعاً.