أحد أغلى الأنواع في العالم.. نيوزيلندا تغرق في عسل المانوكا

المصدر: وكالات

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عسل المانوكا هو أحد أنواع العسل الذي ينتجه نوع خاص من النحل يعيش في دول معينة مثل؛ استراليا ونيوزلندا، ويعتمد هذا النحل في تغذيته على زهرة المانوكا، مع أن مظهر هذا العسل الذهبي والكثيف لا يجعله يبدو مختلفًا عن عسل النحل العادي، إلا أن تركيبته الكيميائية تجعله يحتوي على مواد مميزة ومختلفة عن باقي أنواع العسل.

فعلى سبيل المثال، يتميز عسل المانوكا باحتوائه على مستويات عالية من مادة الميثل غلايوكسال، وهذه المادة مفيدة جدًا وتتواجد في كافة أنواع العسل، ولكن عسل المانوكا تحديدًا يحتوي على تراكيز أعلى منها.

ما يجعل عسل المانوكا مميزًا عن باقي أنواع العسل هو محتواه الغذائي الرائع، إذ يعد عسل المانوكا غنيًا بالمواد التالية: فيتامينات المجموعة ب، والنحاس، والكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والفسفور، والبوتاسيوم، والصوديوم، والزنك، والأحماض الأمينية.

وقد وجد الخبراء أن عسل المانوكا يحتوي على 4 أضعاف المواد الغذائية الموجودة في العسل العادي بشكل عام.

وتواجه نيوزيلندا مشكلة حقيقية بعد ارتفاع مخزونها من عسل "المانوكا" نتيجة ارتفاع مستويات الإنتاج المحلي وتراجع الطلب العالمي على أحد أغلى أنواع العسل في العالم.

ونقلت قناة الحرة عن صحيفة "الغارديان" البريطانية أن نيوزيلندا "تغرق في العسل" بعد ازدهار تربية النحل خلال الفترة الماضية وتباطؤ الطلب على العسل بعد انحسار جائحة كورونا، مما جعل المخزون يتجاوز بكثير الكمية التي تباع عادة في السنة.

وتنقل الصحيفة عن المديرية التنفيذية لتربية النحل في نيوزيلندا كارين كوس القول إن "هناك مخزونا من العسل يتراوح حاليا بين 15 و30 ألف طن، بينما في العادة يباع بين 11 و13 طن سنويا".

وأضافت أن "موسم 2020 الذي شهد إنتاجا وفيرا، بالإضافة إلى الإقبال الواسع من قبل النحالين على انتاج عسل المانوكا قبل ذلك، ساعد في إنشاء هذا الخزين".

وأشارت كوس إلى أن حجم الانتاج في 2020 بلغ 27 ألف طن وهو أعلى بكثير من المعدل بنحو 8 آلاف طن.

وتراجع حجم المبيعات في ظل انخفاض نسبة السائحين القادمين لنيوزيلندا نتيجة القيود التي فرضتها البلاد لمواجهة تفشي كورونا، وفقا لكوس.

وفي عام 2017، أدى الاهتمام العالمي بعسل "المانوكا"، الذي يتمتع بمزايا علاجية مذهلة، إلى ارتفاع الأسعار من 21 دولارا تقريبا لنحو 51 دولارا للكيلوغرام الواحد، بينما بلغ وصل الأنواع الأكثر جودة نحو 2621 دولارا للعلبة التي يصل وزنها لـ 230 غراما.

وتقول الصحيفة إن سعر الكيلوغرام الواحد من "المانوكا" حاليا يتراوح بين 20 إلى 25 دولارا.

وتنشط صناعة عسل "المانوكا" في نيوزيلندا وأستراليا من خلال الاعتماد على أنواع من النحل تتغذى على رحيق أزهار شجرة معروفة باسم شجرة الشاي وتسمى أيضا "شجرة مانوكا"، حيث يتميز هذا النوع من العسل بنكهة خاصة وبلون قاتم وقدرة على قتل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.