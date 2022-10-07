"الحاسة السادسة" تقود مليارديراً إلى كسب الملايين من أسهم توتير خلال أشهر فقط

المصدر: البيان

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حقق الملياردير الأمريكي كارل إيكان أرباحا تقدر بنحو 250 مليون دولار من أسهم شركة تويتر، بعد رهانه على أن إيلون ماسك سيقوم بشراء المنصة في نهاية المطاف.

وقد استثمر إيكان حوالي 500 مليون دولار في شركة تويتر خلال الأشهر الأخيرة، عندما كان سعر السهم تقريبا حوالي 30 دولارا، واشترى 14 مليون سهم أو ما يقرب من 2٪ من إجمالي قيمة الشركة.

وكان ماسك قد عبر عن رغبته بداية بشراء تويتر مقابل 54.20 دولار للسهم الواحد، لكنه حاول التراجع عن الصفقة، ما دفع الشركة إلى رفع دعوى قضائية ضده، ما تسبب بانخفاض قيمة الأسهم. لكنه عاد واقترح الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 المضي قدما في مسعاه الأصلي للاستحواذ على تويتر بمبلغ 44 مليار دولار، داعيا إلى إنهاء الدعوى القضائية.

هذه الخطوة ساهمت برفع أسهم الشركة مجددا بنسبة 22% لتصل إلى حدود الـ 52 دولارا للسهم الواحد، ليكون إيكان قد حقق أرباحا بنسبة 50% خلال بضعة أشهر فقط لتبلغ حصته في الشركة 750 مليون دولار.

وذكرت صحيفة "وال ستريت جورنال" أن إيكان قام بالاستثمار بتويتر لأنه شك بأن يواصل إيلون ماسك المعركة القضائية التي من المرجح أن يخسرها.