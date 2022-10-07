قتيل و5 جرحى في هجوم بسلاح أبيض في لاس فيغاس

المصدر: أ ف ب

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أعلنت شرطة لاس فيغاس الأمريكية مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين على الأقل الخميس في هجوم بسلاح أبيض خارج كازينو في المدينة.

وأوضحت الشرطة عبر تويتر "حتى الآن، تم تحديد ستة ضحايا على الأقل. توفيت إحدى الضحايا"، مضيفة أنها "أوقفت" المشتبه به وفتحت تحقيقا.

وتابعت أن بقية ضحايا الهجوم، الذي وقع في وقت متأخر من الصباح "ينقلون الى المستشفى" ومدى إصاباتهم "غير معروف".

وقع الهجوم أمام كازينو في جادة "ستريب" الممتدة لكيلومترات والمليئة بمباني الكازينوهات.

أنشئت المدينة في وسط صحراء نيفادا العام 1905، وقد رسخت نفسها عاصمة للمقامرة والكازينوهات والكحول في الولايات المتحدة.