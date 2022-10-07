صور مذهلة يرسمها أول انفجار لبركان بيتون دي لا فورنيز في 2022.. فيديو

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

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صور مذهلة رسمها الانفجار الأول لبركان بيتون دي لا فورنيز في العام 2022 في جزيرة ريونيون الفرنسية.

يقع بركان بيتون دي لا فورنيز في الجنوب الشرقي من ريونيون، وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم. لقد اندلع حوالي 20 مرة خلال السنوات العشر الماضية.

يعود تاريخ استيقاظه الأخير إلى 22 ديسمبر 2021. واستمر الانفجار 17 يومًا، بحسب موقع (geofrance) .

انفجارات بركان بيتون دي لا فورنيز توصف على أنها من النوع الغزير أو من نوع براكين هاواي، حيث تتدفق معظم الحمم البركانية فوق سطح البركان، على عكس الانفجارات المتفجرة التي تبث سحب الرماد عالياً في السماء.

بيتون دي لا فورنيز، هو بركان درعي على الجانب الشرقي من جزيرة ريونيون في المحيط الهندي.

يُعد حاليًا أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، إلى جانب كيلاويا في جزر هاواي وسترومبولي وإيتنا في إيطاليا وجبل إيرباص في القارة القطبية الجنوبية.

صور مذهلة يرسمها أول انفجار لبركان بيتون دي لا فورنيز في 2022.. فيديوhttps://t.co/QgqQrViyWH#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/FojkY2lujC — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 6, 2022