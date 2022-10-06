باحثون يكشفون حجم مجرة درب التبانة الفعلي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف باحثون عن الحجم الفعلي لمجرة درب التبانة.

وأوضح الفريق البحثي المكون من علماء صينيين وأجانب أن حجم مجرة درب التبانة يُمثل قرابة 550 مليار ضعف حجم الشمس، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط».

وقالت شيويه شيانغ شيانغ، عضو رئيس في الفريق البحثي، الباحثة في المرصد الوطني الفلكي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم: «إن أحدث نتائجنا تُشير إلى أن مجرة درب التبانة قد تكون أنحف مما اعتقدنا في السابق».

وأضافت شيويه: «هذا يعني أن هناك كمية أقل بكثير من المادة المظلمة غير المضيئة».

وأشارت إلى أن الكمية حاسمة لمعرفة ديناميكات مجرة درب التبانة، لكنها استدركت قائلةً: «على الرغم من ذلك، لا تزال هناك عوامل عالية لعدم اليقين في تقييم كميتها نظراً لمحدودية الرصد».

وتحصّل العلماء على نتائج الرصد بناء على أساس تلسكوب (لاموست) الطيفي الليفي متعدد الأهداف لمنطقة السماء الكبيرة؛ وهو تلسكوب بصري رائد في الصين، والقمر الصناعي (غايا) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

وذكرت شيويه أن العينة الكبيرة من البيانات الطيفية الموفّرة من (لاموست) تعد إحدى التفوقات التي حققتها الدراسة قياساً إلى الدراسات التي قامت بها فرق بحثية أخرى.

ولفتت إلى أن العينة ليست كبيرة من حيث العدد والتغطية فقط، بل تسجل أيضاً التموضع ثلاثي الأبعاد، والسرعة ثلاثية الأبعاد، ووفرة المعادن في كل نجم.