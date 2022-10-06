مكلف جداً.. لماذا لا يتم الاستغناء عن طلاء الطائرات!؟

المصدر: البيان

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عملية طلاء الطائرات مكلفة وباهظة للغاية، حيث يتم طلائها مرة واحدة كل سبع سنوات، وعلى فترة قد تمتد لثلاثين عاماً هو عمر الطائرة.

وتعتمد الحاجة للطلاء على مسافات الرحلات التي تقطعها الطائرة، وعددها والمناخ الذي تشهده ‏أثناء الرحلة، وفي تلك الأثناء، يتم عادة إزالة الطلاء القديم وإجراء فحص شامل ‏قبل طلائها بما يتراوح بين 600 إلى 1200 رطل من الطلاء الجديد.‏

وبحسب التقديرات فإن إعادة طلاء طائرة كبيرة من طراز ‏Boeing 777‎‏ يمكن ‏أن يكلف ما بين 100 و200 ألف دولار في كل مرة، ويستغرق الأمر فترة تمتد ‏لأسبوعين.‏ وفقاً لموقع قناة "الحرة".

لماذا نعيد طلائها؟

تشهد الطائرات في رحلاتها عوامل تعرية وحالات طقس مختلفة تؤدي إلى ‏التآكل في هياكل ومكونات الطائرة للرحلات الجوية، كما أن الغبار والزيوت ‏والشحوم والرطوبة وأحماض البطاريات والملوثات المتنوعة تعمل على تآكل ‏الطلاء بشكل تدريجي.‏

وعندما يتلامس جسم الطائرة – عند زوال الطلاء – مع الأكسجين، فإن ذلك يؤدي ‏إلى التآكل، وربما تضر الأشعة فوق البنفسجية أيضاً بالهيكل المعدني، وبالتدريج، ‏تفشل المكونات الرئيسية مثل التروس والمراوح.‏

مراحل الطلاء

تتم عمليات الطلاء على مراحل أولها إزالة الطلاء القديم بالكامل وتغطية النوافذ ‏وغيرها من الأجزاء الرئيسية لتجنب التلف.‏

وفي المرحلة التالية، تجري عملية فحص شاملة للوقوف على أي حالات تآكل أو ‏صدأ في المكونات أو الجسم الرئيسي، ومن ثم، تتم معالجة هذا التآكل وإجراء ‏الصيانة اللازمة.

ثم يتم الطلاء على طبقتين بألوان فاتحة مثل الأبيض أو الرمادي لتعكس حرارة ‏الشمس، وتحرص الشركات التي تقوم بالطلاء على ألا يؤثر الطلاء على وزن ‏الطائرة لتوفير الوقود وتحقيق التوازن بين السلامة والكفاءة.‏