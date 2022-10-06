الجنرال الأوغندي موهوزي كينيروغابا يعرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة

المصدر: البيان

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نشر نجل الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني؛ الفريق موهوزي كينيروغابا، الملقب بـ"الجنرال المغرد" في أوغندا تغريدة عرض فيها الزواج على المرشحة لرئاسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مقابل 100 رأس من الماشية "كمهر للعروس".

يذكر أن "الجنرال المغرد" أثار غضب الأوغنديين في الأشهر الأخيرة، الذين اعتبروا منشوراته المتكررة على تويتر، استفزازية وخطرة في بعض الأحيان.

فقد غرد على تويتر دعما لمتمردي تيغراي، الذين يقاتلون قوات الحكومة الإثيوبية. كما أعرب عن دعمه للمتمردين العنيفين الذين يقاتلون في شرق الكونغو، واعتبر أن جميع الأفارقة يدعمون روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقد أقدم الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني على إقالته من مهامه كقائد لقوات المشاة في البلاد أول امس الثلاثاء، بعد سلسلة تغريدات مريبة أطلقها، كان آخرها تهديده بالسيطرة على عاصمة كينيا، مما أثار قلقا واسع النطاق في شرق إفريقيا.