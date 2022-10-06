إنقاذ امرأة تاهت في الصحراء

المصدر: (دبي ـ البيان)

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نجحت الشرطة الكازاخستانية في العثور على امرأة تاهت لمدة 5 أيام في صحراء جنوبي البلاد. وتبعاً للمعلومات المتوفرة فإن المرأة التي تبلغ من العمر 37 سنة كانت مسجلة في مصحّة للأمراض النفسية، وفقدت فجأة، وأبلغ شقيقها عن اختفائها، حسب «روسيا اليوم».

وبعد الإبلاغ عن الحادثة قامت الشرطة بمساعدة المتطوعين بالبحث عن المرأة لعدة أيام دون جدوى، ليتم العثور عليها في اليوم الخامس في صحراء جنوبي البلاد بحالة صحية حرجة بعد أن أنهكها الجوع. وأشارت وسائل إعلام إلى أن المرأة كانت ستفارق الحياة لو لم يتمكن المنقذون من العثور عليها في الوقت المناسب.