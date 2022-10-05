ملياردير روسي يحقق انتصاراً بمعركة احتجاز يختيه في فرنسا

المصدر: د ب ا

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حقق الملياردير الروسي الخاضع للعقوبات أليكسي كوزميتشيف انتصارا جزئيا في قضيته المزدوجة ضد سلطة الجمارك الفرنسية، بعدما قال القضاة إن مداهمة أحد يختيه في شاطئ الريفييرا غير قانونية وقرروا إلغاء الإجراءات المترتبة على المداهمة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن محكمة استئناف باريس انتقدت "الأخطاء الفادحة" التي ارتكبها مسؤولو الجمارك خلال التفتيش المفاجئ لليخت لابيتيت أورس "وتعنى بالعربية "الدب الصغير" بمدينة أنتيبس الساحلية، واعتبرت أن المداهمة التي جرت في مارس الماضي "غير قانونية".

ولفتت القاضية إليزابيث إيين بيرثيلوت إلى عدم وجود إشارة في تقرير مداهمة الجمارك إلى أن قبطان اليخت كان على علم بحقه في رفض التفتيش، أو أي إشارة إلى الاحتيال للتهرب من العقوبات، الأمر الذي كان ينبغي أن يكون السبب وراء الصعود على متن اليخت.

وقال فيليب بلانشيتييه محامي كوزميتشيف إن الحكم "يكرس سيادة القانون"، ووصف عملية التفتيش بأنها "ارتجال تمليه اعتبارات سياسية غامضة".

لم يرد ممثلو الجمارك على الفور على طلب التعليق. لكن في جلسة الشهر الماضي، قال مسؤول بالجمارك إن القانون الفرنسي لا يتطلب أي شكوك مسبقة حول التهرب من العقوبات لتفتيش اليخوت بحثا عن آثار محاولة محتملة للتحايل عليها.

ورغم فوزه الجزئي اليوم، فمن غير المحتمل أن يكون كوزميتشيف قادرا على نقل يخت "الدب الصغير" لأنه لا يزال خاضعا لعقوبة بتجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي منذ منتصف مارس الماضي.