الفيضانات تغمر تايلاند.. فيديو

المصدر: البيان

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غمرت فيضانات كبيرة شمال وشمال شرق ووسط تايلاند، بعد أمطار غزيرة هطلت ليلة الأحد وطوال يوم الاثنين على البلاد.

وتفاقم الوضع مع اضطرار السلطات إلى صرف المياه من السدود إلى الأنهار، ما أدى إلى خروج عدة أنهار من مجراها، بحسب "يورونيوز".

في أوبون راتشاثاني، غمرت المياه العديد من المناطق عندما تحولت بقايا العاصفة الاستوائية نورو إلى منخفض استوائي اجتاح المدينة الأسبوع الماضي.

ومع استمرار فيضان نهر مون، تم نقل أكثر من 7000 شخص إلى 60 ملجأً في المدينة، وقالت السلطات إن منسوب مياه الفيضان مستمر في الارتفاع.

وفي مقاطعات سوخوتاي وفيتسانولوك وفيشيت بوسط البلاد، أصدر المسؤولون تحذيرات عاجلة من الفيضانات بعد ارتفاع منسوب المياه في نهر يوم.