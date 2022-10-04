إطلاق أول قناة تلفزيونية بالإنجليزية في تايوان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت تايوان أمس الاثنين أول قناة تلفزيونية باللغة الإنجليزية لبث الأخبار وتقارير عن نمط الحياة والترفيه لتحظى بصوت أعلى على الساحة الدولية.

وبدأت مؤسسة (تايوان بلاس) المدعومة من الحكومة عملها العام الماضي كمنصة للبث عبر الإنترنت في الغالب وحظيت بدعم قوي من الرئيسة تساي إينج-وين.

وفي كلمة في حفل الإطلاق، قالت تساي إن القناة رفعت بالفعل مكانة تايوان الدولية وستساعد الجزيرة على إقامة علاقات أوثق مع "الدول التي تشاركنا قيمنا الأساسية للحرية والديمقراطية".

وأضافت "يجب مشاركة قصص تايوان مع العالم... مع تزايد اهتمام الناس في أنحاء العالم بتايوان، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تكون لدينا منصة توصلنا إلى المجتمع الدولي". وتنشط الصين.

القناة التلفزيونية الجديدة متاحة حتى الآن فقط في تايوان، لكن السلطات تتطلع إلى إطلاقها في الولايات المتحدة في غضون الأشهر الستة المقبلة، بحسب"مونت كارلو".

ويوجد في تايوان بالفعل عدد قليل من وسائل الإعلام المحلية الناطقة بالإنجليزية، وأبرزها صحيفة تايبيه تايمز، التي تأسست العام 1999.